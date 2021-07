"Uno de los puntos más épicos en la historia de las olimpiadas": pareja italiana se lució en Tokio

La pareja italiana de voley playa compuesta por Paolo Nicolai y Daniele Lupo se volvió viral luego del punto con el que le ganaron el primer set a la pareja polaca de Kantor con Losiak en el grupo F.

Específicamente Paolo Nicoali es de quien todos hablan, que salvó un punto increíble cruzando casi toda la cancha e inmediatamente volvió para bloquear la respuesta de los rivales.

Como si fuera poco, fue el set point para quedarse con el primer set en lo que fue la victoria por 2-1.

De hecho, el conocido periodista italiano Tancredi Palmeri catalogó el punto como “uno de los más épicos en la historia de las olimpiadas”.

Ahora la dupla italiana deberá enfrentar en octavos de final a la pareja polaca compuesta por Michal Bryl y Grzergorz Fijalek, que en la fase de grupos venció a los primos Grimalt por 2-0.

Italian beach volleyball player Paolo Nicolai is SUPERMAN.

SERIOUSLY.

CHECK ONE OF MOST EPIC POINT IN THE HISTORY OF OLYMPICS.

AND IT WAS A SET POINT! pic.twitter.com/lsZPB0OiJ6

— Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) July 30, 2021