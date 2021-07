"Se puso a reír y le encantó": artista chileno emocionó con dibujo a Simone Biles en Tokio

La gimnasta estadounidense Simone Biles se ha convertido en el nombre más comentado de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, aunque no de la manera en que ella quisiera.

Lejos de brillar en las competencias, sus retiros en el all-around individual y por equipos han generado discusión sobre la salud mental de los atletas y las presiones a las que son sometidos en este tipo de eventos.

Y entre todas las muestras de apoyo y cariño, una que le cambió la cara a Biles fue obra de un chileno.

El caricaturista Jorge Mora, reconocido por retratar a estrellas del deporte, realizó un dibujo de la gimnasta estadounidense sin saber que llegaría a sus manos, provocando una sonrisa en la estrella norteamericana en el momento más duro de su paso por la cita de los cinco anillos.

Gracias a las gestiones de un amigo que trabaja como fotógrafo para Panam Sports, Biles vio el dibujo y le encantó, motivo por el cual preguntó si podía tenerlo de manera física.

Desde el ente que reúne a los atletas panamericanos no dudaron y, según mostraron en sus redes sociales, este jueves le hicieron llegar la caricatura a Simone.

“Cuando vio el dibujo le cambió la cara al tiro, se puso a reír y le encantó”, comentó Mora, en entrevista con CHV.

“Es como la recompensa a tu trabajo, tu esfuerzo. Te sientes bendecido, sientes que vale la pena, que tu trabajo es valorado”, agregó el caricaturista.

PANAM SPORTS GIVES A GIFT TO THE BEST GYMNAST EVER, @simonebiles !!! We hope you recover soon and can be representing Team USA and the entire Americas very soon!

🇺🇸 🤸🏿‍♂️ 🇺🇸 🤸🏿‍♂️

PANAM SPORTS LE HACE UN REGALO A LA MEJOR GIMNASTA DE LA HISTORIA

Caricatura de Jorge Mora de Chile 🇨🇱 pic.twitter.com/mjyn9IQgZf

— Panam Sports (@PanamSports) July 29, 2021