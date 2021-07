La emoción de Simone Biles por apoyo recibido: "Soy más que mis resultados, nunca lo creí antes"

La gimnasta estadounidense Simone Biles ha agradecido el cariño recibido desde que anunció su retirada de, hasta ahora, dos finales de los Juegos de Tokio, que la ha hecho comprender que su persona es más que sus resultados.

“El torrente de amor y de apoyo que he recibido me ha hecho darme cuenta de que soy más que mis resultados y mi gimnasia, lo que nunca creí antes de verdad”, mensajeó Biles en sus redes.

Este comentario de Biles, el primero que sube a sus redes tras dar un paso al lado en Tokio 2020 y admitir que tiene problemas de salud mental, se viralizó de forma inmediata.

Los fanáticos, como se podía esperar, respondieron con nuevas muestras de respaldo, sobre todo por parte de personas que han sufrido las mismas dificultades.

Biles, dominadora absoluta de la gimnasia mundial desde el año 2013, hizo en Tokio un llamamiento “a proteger el cuerpo y la mente” de los deportistas.

Recordemos que tras realizar una ronda de saltos en la competencia por equipos decidió dar un paso al costado. “No puedo subir ahí”, le explicó a su entrenadora con evidente miedo.

Retirada ya de las finales por equipos e individual absoluta de los Juegos, la evaluación de los médicos determinará si puede disputar las finales por aparatos de los días 1, 2 y 3 de agosto.

the outpouring love & support I’ve received has made me realize I’m more than my accomplishments and gymnastics which I never truly believed before. 🤍

— Simone Biles (@Simone_Biles) July 29, 2021