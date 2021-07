"No puedo subir ahí": el video que prueba el ’pánico’ de Biles que la llevó a abandonar competencia

No se le permite fallar y eso le terminó pasando la cuenta. Simone Biles, principal estrella mundial de la gimnasia, protagonizó un preocupante momento este martes en los Juegos Olímpicos.

Biles, que llegó a la cita en Tokio con la enorme presión de ganar 6 medallas de oro por su habitual gran diferencia con el resto de sus rivales, se bajó de la competencia por equipos luego de realizar un aterrizaje con problemas en la primera ronda de salto.

El equipo estadounidense sorprendió a todos al reemplazar a Biles, su mejor carta, por el resto del evento. Minutos después explicarían “motivos médicos”, pero sin confirmar algún tipo de lesión.

Fue la propia deportista la que detalló que mentalmente no estaba en condiciones, dejando entrever problemas de ansiedad y pánico. “Desde que entro al tapiz, estoy yo sola con mi cabeza, tratando con demonios en mi cabeza (…) Debo hacer lo que es bueno para mí y concentrarme en mi salud mental y no comprometer mi salud y mi bienestar”, afirmó.

Antes que Biles enfrentara a los medios, un video comenzó a viralizarse en Redes Sociales, donde se puede escuchar a la crack hablando con cierta incredulidad a su entrenadora.

“No puedo subir ahí”, dijo en un par de ocasiones, palabras que ya se han tomado los principales medios del mundo.

Biles, tras su retiro, apoyó a sus compañeras a un costado y hasta se vio alegre, por ratos. Su procesión iba por dentro.

Only clue re; Biles is a barely audible conversation she had with a trainer just before leaving the floor: pic.twitter.com/fCOaMwy45s

