"El triatlón se acabó": Bárbara Riveros confirma que probará nueva disciplina tras su adiós en JJOO

Se despidió de los Juegos Olímpicos para siempre. Bárbara Riveros, destacada especialista chilena del triatlón, confirmó que su historia en la cita de los anillos llegó a su fin.

Tras competir este lunes en Tokio, Riveros, que remató vigesimoquinta, ratificó lo que ya había anunciado días antes: no irá por otro ciclo olímpico.

“No me interesa estar peleando los últimos lugares, me gusta ser competitiva”, confirmó Bárbara a TVN luego de su participación, recalcando que no se ve en los Panamericanos de Santiago 2023.

“Tal vez me vaya a las distancias largas, pero el Triatlón se acabó”, complementó con convicción, expresando que “así que creo que habrá Bárbara por un rato más”.

En cuanto a su desempeño en el país nipón, la ‘Chicka’ remarcó que la carrera “fue muy difícil, la lesión en la costilla, el pie”.

“Me voy contenta de haber representado de la mejor forma a Chile. Hubo muchos obstáculos en los últimos meses, ni siquiera sabía si podía clasificar”, añadió.

“El clima no me favoreció por la humedad, ojala hubiese sido más caliente. Hubo varias caídas, incluso algunas que iban conmigo. Creo que hubo momentos críticos que supe resolver bien”, destacó.