Tuvo se revancha. La gimnasta mexicana Alexa Moreno se clasificó a la final de Salto en los Juegos Olímpicos de Tokio, obteniendo un resultado histórico para su país.

La norteamericana de 26 años logró una marca de 14.633 y avanzó como la octava mejor, luego de un primer intento con 14.833 y 14.433 en el segundo.

Moreno será la segunda gimnasta mexicana en la historia en competir por medallas olímpicas en esta modalidad, luego de que Denisse López clasificara a la final en Sidney 2000.

Alexa sonríe en estos Juegos, pero no lo hizo en Rio 2016. Hace cinco años, la azteca fue blanco de crueles burlas por su “sobrepeso”, ya que se presentó con 50 kilos y 1,47 de estatura.

La propia gimnasta reconoció que no estaba en el peso ideal debido a un desgarro semanas previas a la cita brasileña, pero eso poco importó en redes sociales y a algunos medios que hicieron eco de las mofas hacia su físico.

“Me sentí triste, sí me dolió. No soy un robot que no siente”, comentaba entonces Moreno.

Hoy, la mexicana sigue codeándose con las mejores atletas del mundo y va por una histórica medalla. Las críticas las dejó atrás, ahora solo sueña con colgarse una presea.