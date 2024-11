No solo gratuidad: conoce las becas y beneficios que ofrece la U. Academia de Humanismo Cristiano

A pocos días de realizarse la PAES (Prueba de Acceso a la Educación Superior), la Universidad Academia de Humanismo Cristiano (UAHC) anunció una variedad de becas para apoyar a sus estudiantes de acuerdo con diferentes criterios, como el rendimiento académico, la situación socioeconómica o su participación en actividades extracurriculares, entre otros.

Al respecto, Álvaro Ramis, rector de la casa de estudios, explicó que “los esfuerzos que hace la universidad para generar becas y abrir mecanismos de financiamiento a sus programas de educación superior constituyen herramientas fundamentales para garantizar el acceso a la educación superior como un derecho”.

“Para eso es importante informarse y ver cómo se complementan entre sí los distintos mecanismos, de manera que la acción conjunta de estos dispositivos permita a las familias administrar el acceso a la educación superior de los jóvenes en el contexto que hoy día vive el país”, afirmó la autoridad universitaria.

Entre los beneficios que cuenta la institución educativa, se encuentran las becas de excelencia académica destinadas a estudiantes con un rendimiento académico sobresaliente, becas socioeconómicas otorgadas a estudiantes provenientes de hogares con bajos recursos, becas de movilidad para estudiantes que deseen realizar estudios en universidades del extranjero en convenio y becas de investigación para estudiantes que deseen desarrollar proyectos de investigación y otras.

Asimismo, están disponibles la Beca PAES (para altos puntajes de la prueba de acceso a la educación superior), la Beca Primera Generación (para carreras recién implementadas como en el caso de Ingeniería en Informática y ciencia de datos y obstetricia, carreras 2025), la Beca Excelencia Académica Preuniversitaria (para egresados de educación media con notas sobresalientes).

Se suman la Beca Ciencias Sociales (descuento del 50% del arancel de primer año para quienes postulen en primera preferencia a las carreras de la sociología, antropología, administración pública, trabajo social o periodismo); la Beca Permanencia (aporte económico para estudiantes con los mejores promedios durante el año académico).

También hay convenios permanentes con beneficios para instituciones públicas y de la sociedad civil como la Asociación Nacional de Empleados Fiscales, la Dirección Metropolitana de Gendarmería de Chile, la Asociación Nacional de Funcionarios de la Defensoría Penal Pública, entre otros.

A estos apoyos se suman las ayudas y becas Mineduc como la Beca Bicentenario, la Beca Juan Gómez Millas, la Beca Juan Gómez Millas para extranjeros, la Beca Articulación, la Beca Hijos de Profesionales de la Educación, la Beca Excelencia Académica, las becas de Reparación Valech, la Beca Vocación de Profesor para carreras de pedagogía, la Beca Presidente de la República, la Beca Indígena y apoyos Junaeb como la Beca de Alimentación para la Educación Superior (BAES) y la Tarjeta Nacional Estudiantil (TNE).

Según el Demre, 45 universidades participan en el Proceso de Admisión 2024 ofreciendo gratuidad y diversas becas para sus estudiantes. La gratuidad es un beneficio estatal que cubre matrícula y aranceles para estudiantes que cumplan ciertos requisitos, asegurando que jóvenes de familias vulnerables puedan acceder a estudios superiores.

Quienes se encuentran en la etapa de búsqueda de apoyo para financiar sus estudios pueden proyectar las distintas opciones de financiamiento como la gratuidad, becas y otros en la Universidad Academia de Humanismo Cristiano.

En el caso de la gratuidad, se trata de un derecho que permite a muchos jóvenes acceder a estudios universitarios sin tener que preocuparse por el costo de la matrícula ni los aranceles. La UAcademia adhiere a este beneficio otorgando gratuidad a aquellos estudiantes que cumplan con los siguientes requisitos establecidos por el Ministerio de Educación:

– Poseer nacionalidad chilena.

– Pertenecer al 60% más vulnerable del país.

– No poseer título profesional o técnico de nivel superior (ya que solo se puede acceder a la gratuidad una vez por carrera).

– No poseer ningún grado de licenciatura terminal o título profesional previo.

– Si posee título técnico de nivel superior solo podrá acceder a Gratuidad si se matricula en una carrera conducente a título profesional con o sin licenciatura.

– Si ya es estudiante de educación superior, no se deberá exceder la duración formal de la carrera.