Mes de la Mujer: expertos destacan relevancia de programas de Diversidad en Inclusión en empresas

Previo a una nueva conmemoración del Día Internacional de la Mujer, líderes empresariales se reunieron a analizar el futuro de la equidad de género, luego de que en los últimos meses diversas empresas ajustaran sus programas de Diversidad e Inclusión (DEI).

Al respecto, la directora de Scotiabank, Fernanda Vicente, expresó a BioBioChile que “es necesaria la conversación hoy día, qué va a pasar con todo lo que está pasando, que vemos en otros países y que puede llegar muy pronto a nuestro país también”.

En la instancia, revelaron preocupación frente a ese contexto, recalcando en Chile las mujeres representan el 39,6% del total de personas trabajadoras, cifra que disminuye a 25,6% en los cargos de gerencia de primera línea y a 22,1% en los directorios, según el VI Reporte de Indicadores de Género en las Empresas.

Durante el conversatorio “¿Están en juego la Diversidad, La Equidad y la Inclusión?” organizado por Scotiabank y Astara, Francisca Jünemann, presidenta ejecutiva de ChileMujeres; Johana Trureo, Gerenta de Personas de Astara; Nicolás Goldstein, Country Managing Director Accenture Chile and Hispanic South America; y

Fernanda Vicente, directora de Scotiabank Chile, puntualizaron que mantener políticas que busquen la equidad de género de las empresas son clave para su desarrollo, a través de beneficios como la incorporación de talento, nuevas visiones en altos cargos, entre otros.

“Creo que hemos avanzado muchísimo y creo que la verdad que la diversidad e inclusión no es una moda, no es algo lindo de tener, es parte fundamental de que el negocio le vaya bien”, añadió Fernanda Vicente.

En ese sentido, Johanna Trureo, gerente de personas de Astara Chile, manifestó a BioBioChile que “independiente de las cosas que estén pasando a nivel internacional, creo que nosotros tenemos un camino que tiene que ver con la equidad de género. Creemos al 100% que las empresas tienen que ser un reflejo de la sociedad”.

Programas de diversidad e inclusión en Chile

Durante la actividad, los panelistas coincidieron en que algunos aspectos clave para seguir desarrollado la equidad son que los directorios prioricen la DEI y que se eviten retrocesos que puedan responder a intereses políticos o particulares; se revitalice más contratación de mujeres evitando sobre-regulaciones que desmotiven ampliar su participación; y que exista mayor preocupación por medir la equidad salarial aprovechando la tecnología, entre otros.

En cuanto al desmantelamiento de programas DEI en EE.UU, según Francisca Jünemann, presidenta ejecutiva de ChileMujeres, puede responder a que la gente “siente cierta molestia porque el mérito se deja de lado y eso se politiza”.

No obstante, dijo que “nadie se puede oponer a la igualdad de oportunidades y condiciones laborales justas de acuerdo a sus méritos, ese debe ser el nuevo relato”. Particularmente en Chile, advirtió que “el gran desafío de la política empresarial de 2025 es evitar las sobre-regulaciones” que judicializa reclamos por igualdad salarial, y más bien las empresas deben proactivamente medir su igualdad salarial que responda a los principios de la organización y su directorio.

Trureo indicó que si bien en la industria automotriz la presencia femenina aún no es tan fuerte como en otras industrias, con un 23% según datos de la Asociación Nacional Automotriz de Chile (Anac), en Astara han implementado medidas para fomentar la equidad de género y romper sesgos.

“El año pasado, el 46% de las contrataciones fueron mujeres y 37% de nuestras promociones fueron mujeres, y esos indicadores reflejan de que las iniciativas que estamos tomando den frutos, y que las posiciones sean ocupadas por los mejores talentos”, detalló.

Por su parte, Nicolás Goldstein, country managing director Accenture Chile and Hispanic South America, reconoció que “la disminución de políticas DEI es un shock, pero a la vez es una evolución porque he visto momentos donde la meritocracia no se ha dado perfectamente en alguna de las medidas, entonces lo veo como algo que tomar con mucho cuidado, porque se avanzó mucho en equidad de género”.

“En los tiempos en los que estamos, el rol de la mujer sigue siendo importante, está cambiando, y hay que acompañarlo muchas veces con decisiones, con políticas, con reforzamiento de algunas conductas, así que juntarnos para pensar y reflexionar sobre eso es muy importante”, indicó a BioBioChile.

Según Fernanda Vicente, particularmente en Scotiabank, el banco cuenta con una sólida Política de Diversidad e Inclusión, donde la equidad de género tiene un rol central y con una brecha salarial de género del 1%.

La ejecutiva reconoció que si bien para algunas empresas este tipo de cambios pueden ser “vertiginosos (…) es interesante hacer una reflexión y que empecemos a instalar de nuevo el concepto de mérito”.