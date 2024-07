Marcelo Bielsa no se arrepiente tras ’estallar’ contra organización de Copa América: "Todo es cierto"

En la jornada de día viernes, Marcelo Bielsa tomó la palabra en conferencia de prensa y arremetió sin problemas contra la organización de la Copa América que hoy llega a su fin con el duelo entre Argentina y Colombia en Estados Unidos.

El ‘Loco’ apuntó sus dardos contra la calidad de las canchas, las ‘presiones’ de la organización del campeonato y sobre todo por las polémicas decisiones del arbitraje que han sido la tónica en la Copa América 2024.

En la definición del tercer y cuarto lugar del certamen continental, Bielsa y su Uruguay se quedaron con el bronce tras derrotar a Canadá en los lanzamientos penales y tras esto, volvió a tomar la palabra en conferencia de prensa.

Lejos de arrepentirse por su episodio de ‘furia’, reafirmó su postura al señalar que “las repercusiones no sé cuáles han sido, seguramente es muy probable que se ponga en duda esto que he dicho. Nada de lo que yo dije puede ser interpretado como no cierto”.

“No son discutibles”

“Veo que la conferencia me mostró exaltado, y el que se exalta pierde parte de la razón, pero yo revisé mentalmente todo lo que dije, y cada una de las cosas que dije son ciertas, no son discutibles”, partió indicando.

Posteriormente destacó que “cuando uno se expresa con semejante rotundidad, diciendo lo que yo digo es cierto y no se discute porque es verdad, es muy difícil no interpretar a la persona que está hablando como un vanidoso, un ególatra y un soberbio”.

“Pero en este caso, yo me permito afirmarlo porque si uno dice las cosas que yo dije y eso que yo dije no es cierto, sería una vergüenza de mi parte, no se pueden decir las cosas que yo dije si existe alguna posibilidad que lo que dije no sea cierto”, añadió.

Fue ahí donde aseguró tajantemente que “todo lo que dije es cierto, verificable y demostrable. Si hubiera que dirimir sobre lo que yo dije y la forma de demostrarlo, todo es cierto”.

Una reacción que ha dado la vuelta al mundo y que ha tenido más respaldo que negatividad en gran parte de Sudamérica, luego de ver como la Copa América 2024 tuvo graves problemas en una sede donde se disputará la Copa del Mundo en el 2026.

