La emoción de Di María tras retirarse de Argentina con título de Copa América: "Soñé que me iba así"

El futbolista Ángel Di María se mostró satisfecho y emocionado tras su adiós a la selección de Argentina con el título de la Copa América 2024.

‘Fideo’, que ya había anunciado antes del torneo que dejaba el combinado trasandino tras esta participación, fue titular y pieza clave en su equipo contra Colombia en la gran final.

“Estaba escrito, era de esta manera. Se lo dije anoche a los chicos, en la cena. Lo soñé, por eso dije que era la última Copa América y que se terminaba acá”, expresó Di María a la transmisión oficial tras el juego.

“Soñé que llegábamos a la final, soñé que la ganaba, que me retiraba de esta manera. No sé qué más decirte, la verdad. Tengo tantas sensaciones hermosas en el cuerpo”, agregó.

"TENGO TANTAS SENSACIONES HERMOSAS. ES LO QUE SOÑÉ" 🇦🇷 Ángel Di María, en su despedida de la Selección Argentina como CAMPEÓN de la CONMEBOL

En la misma línea, el también jugador del Benfica remarcó que “estoy eternamente agradecido de esta generación. Me dio todo, me hizo lograr lo que tanto busqué. Hoy me voy de esta manera, ¿qué mejor que así, no?”.

La dedicatoria a Messi

Di María aprovechó la instancia, además, para dedicar palabras a su gran amigo Lionel Messi, quien debió abandonar lesionado el campo en plena final.

“No estoy contento porque haya salido de esa manera, con ese problema en el tobillo. Pero por fin pudimos ganar nosotros a él, darle la alegría a él. Fue una noche redonda”, cerró.