Gol que vale un título: Lautaro Martínez desniveló en el alargue y es el nuevo héroe de Argentina

Gol que vale un nuevo título para la albiceleste. Lautaro Martínez se convirtió esta noche en el héroe de la final de la Copa América ‘EE.UU. 2024’.

Recién a los 112 minutos se rompió el cero en la definición entre Argentina y Colombia. Todo gracias al atacante del Inter de Milán, quien no perdonó en el área.

Floja salida desde el fondo de Colombia, rápida combinación de Argentina y el ‘Toro’ marcó con un remate cruzado que pasó por sobre la humanidad del arquero Camilo Vargas.

Solitario gol que le dio el ‘bi’ continental a los de Scaloni, ya que venían de gritar campeón también en Brasil 2021.

ARGENTINA TAKES THE LEAD IN THE 112TH MINUTE 🇦🇷😱

Lautaro Martínez does it again 🔥 pic.twitter.com/i2p4e5Li8U

— FOX Soccer (@FOXSoccer) July 15, 2024