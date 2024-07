Agredieron a su hija y estalló: video captó a suegro de crack uruguayo golpeando a hinchas colombianos

El feroz conflicto entre hinchas y futbolistas ‘charrúas’ que marcó el adiós de Uruguay a la Copa América 2024 tras caer por 0-1 ante Colombia en semifinales sigue dando que hablar, más aún, con los posteriores relatos de un particular fanático uruguayo.

Lo que nadie esperaba, eso sí, era que las propias familias de los jugadores estuvieran involucradas en hechos de violencia, tal como sucedió con Luis Gómez, suegro de Maximiliano Araújo.

“A nosotros los uruguayos no nos corre agua por las venas, yo reaccioné cuando vi que le pegaron a mi hija (Leiza Gómez, exjugadora del Puebla de México y pareja de Araújo). Se puso muy feo en una parte. Con mi hijo y mi señora estábamos cerca de Darwin cuando le pegan. Tuvimos que dar una mano. Éramos poquitos”, relató Gómez a Carve Deportiva.

A su vez, el hincha uruguayo, viralizado en redes sociales por sus puñetazos, contó: “Me agarraron entre tres policías y me ayudaron (junto con) mis hijas y mi señora para que no (nos) llevaran detenidos. Recibimos ayuda para que nos dejaran pasar a la cancha”.

“Entiendo que hay cosas que se hicieron virales, pero no saben todo lo que se vivió en el estadio. Era una locura”, sentenció.

