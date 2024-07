Conmebol abre expediente por pelea de jugadores e hinchas en Uruguay-Colombia de Copa América

Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

Conmebol inicia investigación por pelea entre jugadores de Uruguay e hinchas de Colombia tras semifinal de Copa América. La Unidad Disciplinaria del ente rector del fútbol sudamericano abre expediente para determinar responsabilidades y secuencia de hechos luego de la batalla campal post partido. Advierten que no tolerarán acciones que empañen la final del torneo y que no permitirán que la pasión se convierta en violencia, destacando que no se tolerarán actitudes que transgredan la competencia deportiva. Este es el primer paso hacia posibles sanciones por el incidente que ha generado repercusión a nivel mundial.