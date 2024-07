Un emocionado Di María revela arenga de Messi en Copa América y confirma su retiro de la Albiceleste

La selección argentina de fútbol venció este martes a Canadá en las semis de Copa América, y luego del partido, el extremo derecho de la Albiceleste, Ángel Di María recordó la arenga previa al encuentro.

Di María, autor del único gol de la final de la Copa América ganada a Brasil en 2021, se declaró este martes emocionado por el paso de Argentina a otra decisión del torneo y reveló que este logro había sido fijado por Lionel Messi como una suerte de apoyo a su trayectoria.

“Antes del partido con Canadá, Lio dijo que quería llegar a la final por mí”, expresó el exjugador del Real Madrid a DSports al término del partido de las semifinales ganado por 2-0 a Canadá.

“Estoy muy agradecido con todos los que me apoyaron en este tiempo, mi familia, mis amigos”, expresó el número 11 de 36 años. “Tener la posibilidad de lograr todo lo que logré en este último tiempo con todos ellos es un orgullo”, agregó.

"LEO LE DIJO AL GRUPO QUE QUERÍAN LLEGAR A LA FINAL POR MI. ES UN ORGULLO" 🇦🇷 Ángel Di María, otra vez en busca de un título.

Di María confirma retiro de la selección de Argentina tras Copa América

Casi entre lágrimas, el actual delantero del Benfica se refirió a su inminente retiro de la selección de Argentina.

“Ya saben que no hay vuelta atrás que está decido, apoyan la decisión que tomé, queda solo un partido, creo que he soñado como está terminado y es lo que he deseado”, aseguró en conversación con TyC Sports.

Agregó que se siente vigente, pero es el momento indicado, di todo por esta camiseta durante 16 años y creo que es el momento perfecto para decir adiós.

El sentido mensaje de familia a Ángel Di María

Jorgelina Cardoso, esposa de Ángel Di María, le dedicó sentido mensaje en redes al jugador de la Albiceleste, se despedirá del conjunto nacional en la gran final de la Copa América, encuentro que se disputará este domingo ante Colombia o Uruguay en el Hard Rock Stadium Miami.

“Ayer, hoy y siempre junto a vos. Cuando el cielo se puso oscuro y se venía lo peor, siempre creí en vos, siempre supe que saldrías a brillar mi amor”, escribió la pareja de Fideo en Instagram.

“Sabía que la vida te devolvería en sonrisas cada una de las lágrimas que te vi caer. Seguí disfrutando hasta el último minuto. Si vos sos feliz, nosotras también. ¡Te amamos mucho! ¡Vamos Argentina! ¡Otra final!”, agregó Cardoso.

Por su parte, Di María también hizo su parte y respondió el mensaje de la madre de sus dos hijas, Pía y Mía.

“Cómo no amarlas así. Son mi vida. Son mi pilar. Gracias por acompañarme en cada locura mía. No puedo decirte nada más que gracias gracias y mil veces más gracias”, le escribió Di María, quien jugará su último partido por Argentina este domingo en Estados Unidos.