Bielsa no olvida a Chile y agradece apoyo en Copa América: "Recibo muchísimo más de lo que debería"

En la previa de la segunda semifinal de Copa América 2024 entre Colombia y Uruguay, el actual seleccionador de los ‘charrúas’, Marcelo Bielsa, fue consultado por Chile y en ese sentido, el rosarino aprovechó de dedicar cariñosas palabras hacia nuestro país.

Consultado por el apoyo de hinchas nacionales al equipo que hoy dirige, el ex estratega de La Roja contestó: “Es una pregunta distinta porque es una posición que no tiene que ver con el equipo propio, si no con otros cuatro y que elijan dentro de esos cuatro a Uruguay, es una posición y un sentimiento que agradecemos“.

“Particularmente lo agradezco. Siempre recibo de Chile muchísimo más de lo que creo que debería ser y en este caso, también lo agradezco y no lo olvido“, aseguró respetuosamente Marcelo Bielsa.

Permanentemente en la memoria del fútbol chileno, cabe recordar que el ex DT de clubes como Athletic de Bilbao y el Leeds United dirigió a La Roja desde 2007 a 2011, logrando la clasificación a Sudáfrica 2010, un triunfo histórico ante la ‘Albiceleste’ en Eliminatorias y además, un 60% de rendimiento, plasmado en 51 partidos con 28 triunfos, ocho empates y 15 derrotas.