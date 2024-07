El fuerte golpe en la cabeza de uruguayo que impacta en Copa América: se activó protocolo de conmoción

En el friccionado duelo del clasificado Uruguay y el urgido Estados Unidos, necesitado de victoria para avanzar a la próxima ronda de Copa América, el defensor charrúa Maximiliano Araujo preocupó al mundo del fútbol tras sufrir un fuerte golpe.

Al minuto 26 del cotejo, el defensor saltó para buscar un cabezazo en el área del equipo norteamericano y se llevó la peor parte, al colisionar con Tim Ream y su compatriota, Ronald Araujo.

Al instante, se vio como el futbolista del Toluca se impactó de lleno en la cabeza e incluso, pareció desvanecerse en un momento.

Por lo mismo, todos los dirigidos de Marcelo Bielsa pidieron de inmediato la asistencia médica y por la fuerza del choque, según la transmisión oficial, se activó el protocolo por sospecha de conmoción cerebral en Copa América.

Dicha regla, señala que “cuando se haga uso de la sustitución por conmoción cerebral, el equipo contrario dispondrá automáticamente de la posibilidad de efectuar una sustitución adicional”.

Posteriormente, la Selección de Uruguay, a través de X, informó que Maximiliano Araújo “debió ser sustituido por un traumatismo de cráneo” y que se le realizarán los estudios correspondientes.

Cabe mencionar que el futbolista fue retirado en camilla del terreno de juego del Arrowhead Stadium de Kansas City.

