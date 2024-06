"Es difícil levantarme": revelan delicado estado de Luis Suárez en su vuelta como capitán de Uruguay

La Uruguay de Marcelo Bielsa pisa fuerte en Copa América, luego de doblegar en la segunda jornada a Bolivia por 5 a 0 en un duelo que contó con la participación del brillante y experimentado atacante de la ‘Celeste’, Luis Suárez.

El ‘Pistolero’ volvió a calzarse la camiseta charrúa y lo hizo en el minuto 83′ cuando sustituyó a la nueva estrella en el ataque de Uruguay, Darwin Núñez.

Fue ahí donde la propia selección destacó el retorno de Luis Suárez al terreno de juego por su país con la palabra “respeto”, luego de que se el entregara la jineta de capitán en el mismo instante que pisó la cancha.

No obstante, Luis Suárez tiene claro que su participación en el terreno de juego no basta para afrontar un partido completo e imágenes así lo demuestran, luego de que se revelara el estado real de su rodilla derecha, sector en donde más dolor presenta al momento de jugar.

En unas instantáneas que fueron viralizadas en redes sociales, se ve como su rodilla presenta severos vestigios de lesiones a sus 37 años.

Cabe destacar que esta situación fue destacada por el propio jugador hace unos meses atrás, luego que Luis Suárez detallara que “amo esta profesión, me encanta, pero también es difícil levantarme cada mañana con dolor”.

“En la parte externa, tengo una hipertensión, que no me queda la rodilla extendida. Eso me quedó de la cirugía de 2020 en Barcelona. La suerte que tengo es que no se me hincha la rodilla”, indicó.

Así también, contó cómo es su forma de combatir el dolor incisivo que tiene en su rodilla.

Con relación a esto, detalló que “el día antes del partido me tomo tres pastillas de noche, una al otro día de mañana, y el día del partido me ‘pincho’ un diclofenaco, y así es como aguanto. Si no tomo todos esos medicamentos no puedo jugar”.

Así está hoy la rodilla de Lucho Suárez, que le provoca dolor cada mañana. Recordemos lo que confesó hace unos meses, en diálogo con 100% Deporte: "Amo esta profesión, me encanta, pero también es difícil levantarme cada mañana con dolor. En la parte externa, tengo una… pic.twitter.com/V97HYsIqO8 — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) June 28, 2024