Arturo Vidal reitera sus lamentos por no estar en La Roja de Gareca: "De verdad no me lo creo"

El volante de Colo Colo, Arturo Vidal, expresó su tristeza por no ser convocado a la Selección chilena para la Copa América 2024 en una conversación con el streamer argentino Davo. Vidal manifestó su incredulidad por estar fuera del equipo y su deseo de representar a su país, destacando que Chile no cuenta con jugadores en los mejores equipos del mundo, lo que considera una razón para estar presente. A pesar de su desilusión, el referente del \'Cacique\' confía en sus compañeros y desea el éxito para La Roja en el torneo, afirmando que aún tiene mucho que aportar a pesar de no ser el mismo jugador de sus etapas en el Bayern, Juventus o Barcelona.

Arturo Vidal, volante de Colo Colo, insistió en sus lamentos por quedar al margen de La Roja de Ricardo Gareca para la Copa América 2024, certamen que se está disputando en Estados Unidos.

El bicampeón de América esta vez dialogó con el streamer argentino Davo, a quien le confesó su pena por no ser convocado por el ‘Tigre’.

“De verdad no me creo estar fuera de la Selección. Después se ve si juego o no, pero aún no me lo creo, esa es la verdad”, dejó en claro el ‘King’.

“Me hubiese encantado estar. Por ejemplo, lo de Luis (Suárez) es maravilloso que esté, está vigente, haciendo goles y compite contra un jugador del Liverpool”, agregó Vidal, comparándose con el atacante uruguayo convocado por Marcelo Bielsa.

En la misma línea, el volante albo dijo que “nosotros no tenemos jugadores en los mejores del mundo, por eso creo que puedo estar. Pero debo aceptar la decisión del entrenador. Pero sí, me ha costado no estar en la Selección”.

Arturo Vidal confía en La Roja

Pero pese a su decepción por no estar en la Selección chilena, el referente del ‘Cacique’ dejó en claro sus buenos deseos para el combinado dirigido por Gareca.

“Confío en mis compañeros y quiero que le vaya bien a Chile, aunque yo no esté. Son 18 años vividos ahí, arriesgué mucho en su momento y cuando no estoy me duele, por eso no me lo creo”, remarcó Vidal.

“En la Selección puedo dar mucho, aunque no sea el mismo del Bayern, la Juventus o Barcelona. Pero tengo otras cosas que igual son importantes”, sentenció el ‘Rey’.