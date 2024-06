Figura de Estados Unidos destroza la Copa América en su país: criticó canchas y ambiente en estadios

A tan solo días de su estreno en Estados Unidos, la Copa América 2024 recibió una dura crítica por parte de una figura local, a quien no le importó estar en su propio país para desnudar las falencias de la organización del torneo.

En específico, una de las figuras de la Selección estadounidense, el volante Weston McKennie, señaló que “es frustrante, sobre todo para el jugador, estar en un estadio con capacidad para 70.000 personas y que apenas entren 25.000“.

“No hay atmósfera”, dijo tajantemente el volante de la Juventus, que también deslizó un dardo hacia las canchas, en su mayoría de NFL (liga nacional de fútbol americano) que fueron adaptadas para fútbol de cara a la cuadragésimo octava edición de la Copa América.

“Es un terreno irregular, se rompe a cada paso”, lamentó McKennie, que comparó los terrenos de juego con los que están presentes en la Eurocopa.

“En Alemania todo el mundo juega en campos grandes, con césped espléndido y el juego se ve afectado positivamente”, sentenció.

