De ser sparring a jugar Copa América: la emoción de Víctor Dávila por su progreso en La Roja

Víctor Dávila, delantero de La Roja, exteriorizó su emoción este miércoles por el camino recorrido en el seleccionado nacional, esto en la antesala al debut de Chile en la Copa América de EE.UU. 2024.

El jugador del CSKA Moscú fue sparring del ‘Equipo de Todos’ hace nueve años y hoy es pieza clave en el combinado que dirige Ricardo Gareca. Viene de marcar un doblete en el 3-0 sobre Paraguay, el pasado 11 de junio en amistoso.

Consultado por disputar su primera Copa América con Chile, el formado en Huachipato declaró en Texas que “cuando uno entra ya a la Selección, sea de sparring o en inferiores, el sueño es llegar a la adulta y poder ser importante dentro del plantel, sobre todo aportando y estando en cada nómina”.

“Esto es un sueño, jugar una Copa América. Está por comenzar algo tan importante, me siento muy tranquilo y contento de poder estar acá”, añadió el jugador de 26 años.

Ya metiéndose de lleno a lo que será el debut del combinado nacional, el ariete señaló que “sabemos lo que significa jugar un clásico contra Perú y la responsabilidad que conlleva este primer partido que tendremos en la Copa América. Estamos muy contentos por la forma en que venimos trabajando y por cómo se nos han dado las cosas”.

“Será un partido muy difícil, trabado, sabemos que un clásico siempre se vive al mil, tanto para ellos como nosotros. Esperamos hacer el juego que venimos haciendo y ser protagonistas”, complementó.

Por último, el ex Pachuca, Necaxa y León de México fue consultado por la posición predilecta en ataque. “Le hice saber al entrenador (Ricardo Gareca) que tanto por derecha como por izquierda no tengo problemas. El técnico decidirá por dónde me toca empezar”.

Chile y Perú se medirán este viernes 21 de junio, desde las 20:00 horas por la primera fecha del Grupo A, en el AT&T Stadium en Arlington, Texas.