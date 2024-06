Se desahogó en el Monumental: Vidal se refirió a su ausencia en Copa América y apuntó a un responsable

Arturo Vidal, una de las grandes ausencias en la nómina final de Ricardo Gareca para la Copa América de Estados Unidos 2024, se desahogó en rueda de prensa señalando que su exclusión no fue por motivos futbolísticos, sino por decisión del entrenador. El jugador de Colo Colo expresó su tristeza y rabia por no estar en el torneo, pero manifestó su apoyo desde afuera y se enfocó en prepararse para futuros desafíos con la selección. La Roja de Gareca debutará en la Copa América enfrentando a Perú este viernes 21 de junio en Texas.

Arturo Vidal fue una de las grandes ausencias en la nómina final de Ricardo Gareca en La Roja para la disputa de la Copa América de Estados Unidos 2024, torneo que arranca este jueves 20 de junio.

Luego de dejar algunas indirectas en redes por quedar fuera del listado del ‘Tigre’, el ‘King¡ se desahogó este martes en rueda de prensa en el Estadio Monumental

El crack de Colo Colo y bicampeón de América con el combinado nacional aclaró de entrada que su ausencia no pasa por un tema futbolístico, sino que particularmente por una decisión del entrenador del ‘Equipo de Todos’.

“Estoy bien, igual da tristeza y rabia no estar porque no es algo futbolístico, sino que es una decisión del entrenador, que tiene todo el derecho a elegir sus jugadores, a los que cree que lo van a hacer bien en la Copa América, pero claramente me hubiese encantado estar”, declaró en Pedrero, apuntando como único responsable al seleccionador.

“Estoy en el mejor equipo de Chile, uno de los 16 mejores de Sudamérica, entonces te queda la espina, pero así es el fútbol”, complementó.

En la misma línea, el ex Juventus, Bayern Múnich, FC Barcelona e Inter indicó que “me hubiese encantado estar, no me tocó esta vez, pero hay que apoyar desde afuera. Ojalá que a la Selección le vaya bien por el fútbol chileno y espero que debuten con un triunfo”.

“Estas cosas las tomo como un reto. No estoy ahora, pero vienen partidos de las Clasificatorias que son muy difíciles y hay que llevar a Chile al Mundial, espero prepararme de la mejor forma, jugar mucho mejor que la primera parte, pelear con Colo Colo las copas y eso me va a volver a llevar a la selección“, sentenció el ‘King’, con un dejo de confianza.

La Roja de Gareca se estrena este viernes 21 de junio en la Copa América en suelo estadounidense, enfrentando a Perú desde las 20:00 horas en el AT&T Stadium de Arlington, Texas.