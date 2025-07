Niño chileno que regaló polera Leclerc relata cómo logró emocionarlo: "Siempre serás mi favorito"

VER RESUMEN Resumen generado con una herramienta de Inteligencia Artificial desarrollada por BioBioChile y revisado por el autor de este artículo. Ferrari compartió en redes un video de Charles Leclerc emocionado al recibir una polera de Santiago de un fan chileno. Se reveló que el regalo fue entregado por Ramiro, un niño de 7 años. En un video en Instagram, Ramiro expresó su apoyo y admiración al piloto, recordando encuentros previos. A pesar de una mala jornada en el GP de Gran Bretaña, Leclerc se mantiene quinto en la tabla de pilotos.

El último fin de semana la escudería Ferrari subió a sus Redes Sociales un video de un emocionado Charles Leclerc exhibiendo una polera de Santiago que le había regalado de un fan chileno. Lo que no pudo contar el equipo, es que el obsequio fue entregado por un niño de 7 años.

“¡Santiago! ¡Chile! Nunca he estado en Chile”, manifestó el piloto con una sonrisa, agradeciendo el gesto. “De parte de Ramiro, para Charles”, agregó.

Si bien no se conocían mayores detalles de lo ocurrido, en las últimas horas el propio Ramiro relató su experiencia, a través de un video subido al Instagram de su padre.

“Hola Charles. Soy Ramiro y soy el niño que te regaló la polera de Chile. Siempre te apoyamos con mis papás porque somos muy fanáticos tuyos”, afirma, adjuntando distintas imágenes junto al crack de la Fórmula 1.

“Te conocimos en 2023 en Maranello y pudimos verte nuevamente en Barcelona, donde siempre fuiste muy amable conmigo. El año pasado te saludamos en el hotel y fue muy emocionante porque en ese fin de semana ganaste el gran premio de Italia”, agrega.

“Y ahora que estoy en Silverstone no quería perderme la oportunidad de entregarte mi apoyo y un regalo, por todos los buenos momentos que me has hecho vivir. Siempre serás mi piloto favorito. Forza Charles, Forza Ferrari”, sentencia el menor.

Consignar que en el GP de Gran Bretaña el monegasco no tuvo su mejor jornada. Sin embargo, en la tabla de pilotos de la temporada marcha en un expectante quinto lugar con 119 puntos, siendo superado por George Russell (147), Max Verstappen (165), Lando Norris (226) y Oscar Piastri (234).