Fórmula 1: Verstappen no se esconde de rumores que lo ponen en Mercedes y repasa conflicto con Russell

El neerlandés y cuatro veces campeón de la Fórmula 1, Max Verstappen, habló sobre su futuro y profundizó, en ese sentido, de los rumores que lo ponen como posible refuerzo estrella de Mercedes para 2026.

Bien sabido es que ‘Mad Max’ no está contento en Red Bull, pero, para sorpresa de muchos, el piloto ratificó su compromiso con la tienda austriaca.

“’Sigo plenamente comprometido con el equipo’”, dijo Verstappen previo al GP de Gran Bretaña a Daily Mail.

Además, el corredor puntualizó que ni siquiera se ha visto en el escenario de trabajar en Mercedes ni con George Russell ni con otro candidato.

“No puedo hacer nada con todas las historias que se han escrito, tampoco les presto atención. Nunca se me ha pasado por la cabeza tomarme un año sabático. Conducir en otro sitio ni con nadie más ni siquiera me pasa por la cabeza. Ese escenario no existe en mi cabeza”, aseguró.

Es más, Verstappen afirmó que pese a las tensiones vistas en pista, se lleva bien con Russell.

“Tenemos nuestros momentos en la pista, pero todo va bien. Hablamos. Simplemente, lo dejamos atrás, al menos por mi parte. Seguimos compitiendo. No soy rencoroso”.

Por último, el hombre ancla de Red Bull mira al futuro, donde dejó la puerta abierta a la incertidumbre de cara a 2028.

“Ya he conseguido todo lo que quería en las carreras y en la Fórmula 1. ¿Quiero ganar aún más? Sin duda. ¿Estoy contento con cómo va esta temporada? No, pero a veces no está en tus manos. La gente se forma su propia opinión sobre mí. Si es positivo o negativo, para mí no importa. Entré en la Fórmula 1 con el deseo de rendir por mí mismo y por quienes me rodean, no para ganar siete u ocho títulos. No importa cómo te recuerden, al menos no en mi caso”, finalizó.