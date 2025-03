Hamilton y Leclerc frente a un mar ’rojo’: miles de hinchas despiden a Ferrari rumbo a Australia en F1

Resta poco más de una semana para que la temporada 2025 de la Fórmula 1 arranque con todo en el GP de Australia, pero las diversas escuderías que componen el ‘Gran Circo’ ya han tenido sus presentaciones en el test de pretemporada en Bahréin.

No obstante, una que se despidió de sus hinchas antes de emprender rumbo al Oceanía fue Ferrari, mítica ‘Scuderia’ de la F1 que reunió a miles de ‘tifosis’ en Milán, casa del ‘Cavallino Rampante’ en donde más de 10.000 aficionados se reunieron desde las 7:00 horas.

De hecho, según información de Motorsports, no fueron tan solo hinchas italianos quienes despidieron al team Ferrari, aficionados de toda Europa se juntaron en Piazza Castello para despedir a Charles Leclerc, Lewis Hamilton y todo el equipo que compone la legendaria ‘Scudería’.

En un gran escenario montado frente a la Piazza Castello, subieron primero un monoplaza F2004 y luego un 248F1, combinación que no se le escapó a Lewis Hamilton, dispuesto a identificarlos como dos monoplazas pilotados por el histórico Michael Schumacher.

Así también, ambos pilotos manejaron por las calles totalmente repletas de hinchas, en una forma de despedirse antes de encarar una temporada en donde prometen pelear el título ante las potencias de la F1.

Tanto Leclerc como Hamilton se mostraron motivados y agradecidos de la multitudinaria despedida de sus hinchas, mientras que el jefe de equipo, Frederic Vasseur, se mostró mucho más prudente durante el evento.

Lo cierto es que se espera que Ferrari vaya por todo en esta temporada, una de las más prometedoras en el inicio de la competición más importante en el mundo del deporte automovilístico y que mueve masas por todo el mundo.

Innovation, passion, and adrenaline were all in the heart of Milan yesterday evening as @lewishamilton and @charles_leclerc were driving laps and greeting fans at the @ScuderiaFerrari HP Driver Presentation by UniCredit.#ScuderiaFerrariHP #UniCredit #DrivenByUniCredit

— UniCredit (@UniCreditEurope) March 7, 2025