Fórmula 1 revela el calendario para la temporada 2025: revisa fechas y horas de cada carrera

Este lunes, la Fórmula 1 anunció con bombos y platillos las fechas y horas de su respectivo calendario para la temporada 2025, el cual, tendrá su punto de inicio con el Gran Premio de Australia, a disputarse desde el 14 al 16 de marzo.

Por otra parte, será el GP de Abu Dhabi (5-7 de diciembre) el que baje el telón a un extenso recorrido de la categoría reina del automovilismo por 21 países en los siete continentes del mundo.

Uno de los cambios más significativos será el de la fecha en Las Vegas, que a partir de 2025 se disputará desde las 1:00.

Australia / 16 de marzo / 1:00 am de Chile.

China / 23 de marzo / 4:00 am de Chile.

Japón / 6 de abril / 2:00 am de Chile.

Baréin / 13 de abril / 12:00 de Chile.

Arabia Saudita / 20 de abril / 14:00 de Chile.

Miami / 4 de mayo / 17:00 de Chile.

Emilia-Romagna / 18 de mayo / 10:00 am de Chile.

Mónaco / 25 de mayo / 10:00 am de Chile.

España / 1 de junio / 10:00 am de Chile.

Canadá / 15 de junio / 15:00 de Chile.

Austria / 29 de junio / 10:00 am de Chile.

Reino Unido / 6 de julio / 11:00 am de Chile.

Bélgica / 27 de julio / 10:00 am de Chile.

Hungría / 3 de agosto / 10:00 am de Chile.

Países Bajos / 31 de agosto / 10:00 am de Chile.

Italia / 7 de septiembre / 10:00 am de Chile.

Azerbaiyán / 21 de septiembre / 8:00 am de Chile.

Singapur / 5 de octubre / 9:00 am de Chile.

Estados Unidos / 19 de octubre / 16:00 de Chile.

México / 16 de octubre / 17:00 de Chile.

São Paulo / 9 de noviembre / 14:00 de Chile.

Las Vegas / 22 de noviembre / 1:00 am de Chile.

Qatar / 30 de noviembre / 19:00 de Chile.

Abu Dhabi / 7 de diciembre / 17:00 de Chile.