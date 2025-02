Verstappen y Russell zanjan su polémica y tensa relación en Fórmula 1: "Ninguna preocupación sobre él"

El parón de la Fórmula 1 ya está terminando y las mejores rivalidades del ‘Gran Circo’ ya se aproximan a vivir una nueva temporada en este 2025, donde el GP de Australia será el punto de partida.

Entre esas grandes rivalidades se encuentra la protagonizada entre Max Verstappen de Red Bull y George Russell de Mercedes, quienes vivieron tensos momentos con palabras cruzadas en el final de la temporada 2024 donde el neerlandés se consagró tetracampeón de la F1.

En su momento, Verstappen aseguró que “creo que tengo mucho respeto por muchos pilotos, pero después de lo de anoche lo perdí completamente con él”, refiriéndose a Russell luego de que los comisarios le dieran la pole en Qatar por una supuesta ‘infracción’ del tulipán en el circuito Lusail.

No obstante, en medio del lanzamiento de la nueva temporada en el F1 75 Live, Verstappen revivió la rivalidad, aunque desde otro punto de vista.

En sus palabras, ‘Mad Max’ detalló que “honestamente, no tengo intención de continuar con ningún tipo de disputa en febrero. Todavía estoy disfrutando de mi tiempo fuera de la Fórmula 1 y simplemente preparándome para la temporada, así que honestamente no tengo nada que decir sobre ese tema”.

Así también, el británico de Mercedes también se refirió al tenso tema con Max, y a pesar de tener un tono conciliador, fue sincero en sus respuestas.

Con relación a esto, George Russell deslizó: “no hemos hablado, ninguna preocupación sobre él o su conducción, o cualquier cosa que haya pasado el año pasado, y quiero centrarme en mí mismo”.

“Obviamente, las cosas que sentí se salieron de la línea al final del año pasado y dejé bastante claro que no voy a aceptarlo. Pero ahora es 2025 y estoy centrado en el trabajo, y el trabajo es ganar”, comentó.

Por último aseguró que “no voy a cambiar mi enfoque, luchando contra él, luchando contra cualquier otro piloto. El objetivo es el mismo”.

"Cheer up Max, it could've been worse, we didn't seat you next to George Russell"

Max's reaction 😭😭 pic.twitter.com/wZFkE0h67S

— Verstappen News (@verstappenews) February 18, 2025