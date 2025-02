Histórica presentación marca inicio de temporada 2025 en la Fórmula 1: así lucen los nuevos monoplazas

VER RESUMEN Resumen generado con Inteligencia Artificial y revisado por el autor de este artículo. Herramienta desarrollada por BioBioChile En una jornada histórica, los 10 equipos de la Fórmula 1 presentaron sus nuevos monoplazas en el evento "F1 75 Live" previo a los test de pretemporada en Bahréin. Sauber sorprendió con un diseño verde neón y gris, Williams destacó con un esquema azul y blanco, y Racing Bulls mostró un diseño impactante en blanco y rojo. Por su parte, Haas lució más blanco, Alpine presentó tonos rosa y azul, y Aston Martin mantuvo el verde British Racing Green. Mercedes, Red Bull y Ferrari optaron por diseños similares a temporadas anteriores. McLaren cerró la presentación con colores naranja y negro. Destacan los pilotos como Verstappen y Hamilton que buscarán el título en esta temporada. Los test de pretemporada en Bahréin serán clave para ver en acción a estos nuevos monoplazas.

En una histórica jornada, los 10 equipos que integran la Fórmula 1 presentaron, en el “F1 75 Live”, los nuevos monoplazas con los que competirán en la principal categoría del deporte automovilístico del orbe.

Se trata de un evento que antecede a los test de pretemporada que se desarrollarán la próxima semana en Bahréin. Será ahí donde los 10 nuevos diseños saldrán a la pista para rodar por primera vez.

Sauber fue el primero en desvelar su nueva decoración, con un giro respecto a la de la temporada pasada, en verde neón y gris carbono. El vehículo presenta un morro (parte frontal del monoplaza) verde, con un fundido en gris hacia la parte trasera del auto. Los pilotos titulares del equipo suizo son Nico Hulkenberg y Gabriel Bortoleto.

Introducing 𝘵𝘩𝘦 C45 ✨🌓 Building. Driving. Testing. Learning.

Never stop fighting – 2025, we're ready! 💚💪 pic.twitter.com/FBIIme3ZJK — Stake F1 Team KICK Sauber (@stakef1team_ks) February 18, 2025

Los segundos en salir en el O2 Arena de Londres fue Williams, lucieron un esquema no muy diferente a la decoración de prueba presentada hace unos días. Se trata de una decoración con degradado de azul oscuro a claro, de delante a atrás, realzada por un ribete blanco. Los pilotos de Williams serán Alex Albon y el español Carlos Sainz.

Our 2025 challenger is here. Introducing our FW47 Livery for 2025 💙 pic.twitter.com/qJmIE923Gh — Atlassian Williams Racing (@WilliamsRacing) February 18, 2025

El tercero en salir a escena fue Racing Bulls, filial de Red Bull, que mostró un diseño impactante con el blanco predominando. Todo acompañado con iconografía roja y amarilla de Red Bull en el morro y el aro, con imágenes azules de la marca Red Bull en la parte trasera del auto. Yuki Tsunoda y Isack Hadjar representarán a RB este 2025.

Haas, en tanto, presentó un diseño donde lucen más blanco en comparación con el diseño en tono carbón utilizado en la temporada pasada. Blanco que luce principalmente en el morro y los sidepods, y que se complementa con tonos negros y rojos en bloques angulares. La estadounidense de Fórmula 1 presentó a Oliver Bearman y Esteban Ocon como sus pilotos

Luego de los norteamericanos, fue el turno de Alpine, equipo que tiene como piloto de reserva al argentino Franco Colapinto. Su nueva imagen presenta tonos rosa y azul, con un morro que contrasta con el chasis azul metalizado. Además del trasandino, Pierre Gasly y Jack Doohan lucen en el equipo del Reino Unido.

RESET. RECLAIM. RETURN. pic.twitter.com/z6ujya1FIW — BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) February 18, 2025

Una de las presentaciones más llamativas fue la de Aston Martin, con un video estilo James Bond. En lo relevante, el monoplaza AMR25 conserva tonos similares al verde British Racing Green de la temporada pasada, con sidepods negros con amarillo fluorescente. Lance Stroll y Fernando Alonso serán los pilotos de la tradicional escudería británica.

Introducing our 2025 livery. Driven From Within. #F175Live pic.twitter.com/5gpeDwGhaT — Aston Martin Aramco F1 Team (@AstonMartinF1) February 18, 2025

Mercedes, por su parte, presentó un diseño muy similar al de la temporada pasada, combinando los tonos en plata, negro y verde azulado de Petronas. Eso sí, ya no lucen en el monoplaza el destello rojo de INEOS en el aro. Los pilotos de la alemana serán Kimi Antonelli y George Russell.

Presenting… our livery for the 2025 season 🤩 pic.twitter.com/0v0u9J3BsS — Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) February 18, 2025

Una de las presentaciones más esperadas era la de Red Bull, marca que optó más por la continuidad que por innovar. Mantuvo una decoración muy similar a la de 2024, en azul oscuro mate, con el morro amarillo y la imagen de la marca en forma de aro. El actual campeón de Fórmula 1, Max Verstappen, y Liam Lawson representarán a la marca de bebida energética.

No podía ser de otra forma. Ferrari no abandona su característico rojo, aunque con una presencia mucho más protagonista del blanco, principalmente en la cubierta del motor. Mantiene los alerones delanteros y traseros blancos, que llegaron el año pasado junto a HP como sponsor principal. Lewis Hamilton y Charles Leclerc buscarán destronar al neerlandés Verstappen.

Here from the beginning. Please welcome the SF-25! pic.twitter.com/oEB2b4Yjit — Scuderia Ferrari HP (@ScuderiaFerrari) February 18, 2025

Los últimos en salir fueron los de McLaren. Los actuales campeones de Constructores ya habían adelantado algo de su nueva decoración hace unos días, donde predomina el naranjo papaya, aunque con más protagonismo del color negro. Lando Norris y Oscar Piastri están listos para nuevamente ser protagonista del Gran Circo.