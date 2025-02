Con claras referencias a Red Bull: Williams se adelanta a todos en F1 y presenta nuevo coche para 2025

La Fórmula 1 ya comienza a tomar forma de cara a la primera fecha del Campeonato Mundial 2025, donde el Gran Premio de Australia dará el vamos a la nueva temporada el domingo 16 de marzo.

Para eso, las diversas escuderías ya están presentando a sus monoplazas junto a sus pilotos para la nueva versión del ‘Gran Circo’ y si bien, ayer fue McLaren quienes en el circuito Silverstone de Gran Bretaña dieron a conocer de manera ‘camuflada’ su nuevo coche.

Ahora fue el turno de Williams, histórica franquicia de la F1 en hacer oficial sus nuevos vehículos conducidos por Carlos Sainz y Alexander Albon.

Ambos pilotos de jerarquía conducirán el renovado FW47 de Williams, el cual viene con ciertas modificaciones que ya comienzan a ser el centro de atención en el mundo del paddock.

A primera vista se logra evidenciar que la cubierta del motor de los nuevos monoplazas es más curva que las anteriores versiones, combinada con una aleta de tiburón muy parecida a los RB-20 de Red Bull de los años pasados.

Así también, la entrada de aire del nuevo auto de Williams es mucho más estrecha que en otra ocasiones, mientras que el morro delantero termina en esta ocasión de una forma más redondeada, aprovechando la aerodinámica para ganar mayor aceleración en cada recta.

Ahora toca esperar a que todas estas pequeñas modificaciones funcionen en los test de pretemporada que se celebran en Bahréin del 26 al 28 de febrero.

