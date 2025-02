Los primeros kilómetros serán en Bahréin: revisa el horario de los Test de preparación para la F1 2025

Los hinchas de la Fórmula 1 ya cuentan los días para el arranque de su nueva temporada donde Australia, será el epicentro de la primera fecha pactada para el 16 de marzo en el circuito Albert Park de la ciudad de Melbourne.

No obstante, antes de eso habrá una prueba de fuego para las escuderías, pilotos y franquicias que buscarán dar la sorpresa y romper la hegemonía de Max Verstappen y Red Bull.

Será Bahréin en pleno Medio Oriente que las 10 escuderías probarán sus nuevos monoplazas, modificaciones y estrategias para perfeccionar todo, sellar detalles y dar el mejor espectáculo en Australia.

La acción se desarrollará entre el próximo miércoles 26 de hasta el viernes 28 de febrero a contar desde las 08:00 horas.

Cabe destacar que todos los equipos deben tener el mismo tiempo disponible para dar vida a su participación, pero ni FIA ni la F1 han definido hasta ahora los horarios para cada franquicia, por lo que en los próximos días deben ser reveladas.

Es importante destacar que hasta la redacción de esta nota, solo Williams ha hecho de manera oficial la presentación de su nuevo monoplaza para la temporada 2025, mientras que McLaren, liberó su ‘bestia’ para la campaña, pero camuflada, para no brindar detalles de lo que será el nuevo coche que conducirá Lando Norris y Óscar Piastri.

Cabe destacar que será Disney+ la plataforma que transmitirá los primeros kilómetros que recorrerán los vehículos de Fórmula 1 en la previa de una nueva temporada cargada de cambios en los asientos de los monoplazas.

Por último, la F1 anunció que el próximo martes 18 de febrero será el vamos de la organización del ‘Gran Circo’ a la nueva temporada y el escenario para presentar todo será en Londres, Inglaterra.

Everything YOU need to know about F1 75 Live on 18 February… a thread 🧵👇 #F175LIVE pic.twitter.com/roaEBhkYUm

From 401 starts all the way down to one…

Fernando Alonso leads the way as the veteran of the 2025 grid 👏#F1 pic.twitter.com/IIch5SpnUe

— Formula 1 (@F1) February 14, 2025