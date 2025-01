Lewis Hamilton hace sentir su mano en Ferrari: los cambios que exige el heptacampeón de F1 en el SF25

Luego de visitar Maranello, el lunes 20 y de hacer test de TPC (coches de temporadas anteriores) en Fiorano el miércoles siguiente, donde por primera vez tomó contacto con un Ferrari, Lewis Hamilton ha hecho sugerencias para modificar el ahora Ferrari 677, que será el SF25 de esta temporada. Frederic Vasseur, director del equipo, las escuchó atentamente.

Vasseur que ha preparado un programa intensivo para su adaptación, intenta que la experiencia de Lewis Hamilton en Ferrari, sea lo menos traumática posible, pero difícilmente vayan a concederle todas sus peticiones. Por lo pronto, están trabajando en la personalización del volante, para que se asemeje más al de Mercedes.

El piloto que ahora tiene menos de 60 días antes de los test de pretemporada (26 de febrero en Bahrein) hizo hincapié en tres piezas fundamentales del monoplaza: frenos, suspensión y volante e incluso llegó a proponer al fabricante Carbon Industrie, proveedor de frenos de Mercedes. El piloto sabe que estas piezas son vitales para la conducción y hacen la diferencia para que un piloto sea dominante.

El británico ha pilotado toda su vida con motores Mercedes, bajo la filosofía de trabajo de Mercedes, y ha desarrollado especial sensibilidad con el pedal de freno y el volante que, según él, le permiten ‘sentir’ el coche y el agarre.

Su particular estilo de conducción y la forma en que toma las curvas, con frenada tardía y movimiento brusco del volante (en V), además del bloqueo controlado del neumático interno, hacen de Hamilton un especialista en ganar tiempo valioso en el paso por curva y esta sería la razón por la que solicitó el cambio de proveedor de frenos.

Dejando de lado lo que Lewis Hamilton representa en este momento para la escudería italiana, Ferrari no adaptará el SF25 a sus necesidades, sólo harán algunas correcciones para que el piloto se identifique más con el coche, por lo que el piloto inglés tendrá que acostumbrarse a la entrega de potencia del nuevo motor y a la filosofía de trabajo de Ferrari.

Those first seat fit moments in red 🔴 pic.twitter.com/Fyk3r7oFD1

— Scuderia Ferrari HP (@ScuderiaFerrari) January 25, 2025