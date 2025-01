Tras rumores de hostigamiento: Hamilton llega con todo a Ferrari acompañado de su histórica asistente

La llegada de Lewis Hamilton a la Ferrari es el gran golpe al mercado en el mundo de la Fórmula 1 para la temporada 2025, sin embargo, no llega solo, ya que una de las acompañantes del británico en su momento de gloria en el ‘Gran Circo’ ya está generando que hablar en el paddock.

Resulta que hace algunas horas, se confirmó que Hamilton volvió a reclutar a Angela Cullen, fisioterapeuta, asistente y mano derecha de Lewis en su época dorada en Mercedes, pero su salida de la marca alemana generó revuelo por las fuertes acusaciones que se filtraron.

En su momento se dijo que Angela Cullen se cansó del multicampeón de la Fórmula 1 debido a formas autoritarias del piloto, la presión excesiva a la que se veía sometida, e incluso, se llegó a hablar de cosas algo más graves como hostigamiento e insultos en un momento de calentón de Hamilton.

Lo cierto es que eso queda atrás. Según información de Motorsports, “Angela se une a la empresa del heptacampeón, ‘Project 44’ como fisioterapeuta y formará parte del equipo de rendimiento supervisado por el director de carrera, Marc Hynes, pero enfocado a su nuevo proyecto con Ferrari en F1″.

Cabe destacar que en 2023, Lewis Hamilton habló sobre su relación con Angela Cullen, en donde reveló que “estamos unidos el uno al otro, por desgracia ¡o por suerte! Hemos estado en las buenas y en las malas. Estoy agradecido de que nuestra relación sea tan buena como es”.

“Probablemente hemos tenido una de las relaciones más largas, diría yo, del deporte. Estoy increíblemente agradecido, la quiero muchísimo”, comentó, diluyendo todo rumor de problemas entre ambos.

Cabe destacar que la noticia del reencuentro entre ambos se produce justo en el estreno de Hamilton en pista, con un F1-75, en el circuito de Fiorano de Italia.

Será su primer día con un Ferrari del ‘Cavallino Rampante’, antes de las presentaciones oficiales del coche y la de la F1 en Londres para la temporada 2025.

