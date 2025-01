Team Hyundai sufre en Montecarlo: Neuville terminó en tres ruedas y Ott Tänak destrozó auto en WRC

VER RESUMEN Resumen generado con Inteligencia Artificial y revisado por el autor de este artículo. Herramienta desarrollada por BioBioChile El Mundial de Rally, conocido como WRC, comenzó en Montecarlo, Mónaco, con Elfy Evans liderando en su Toyota Yaris Rally 1, seguido por su compañero Sébastien Ogier y Adrien Fourmaux en el Hyundai I20 N Rally 1. Sin embargo, el campeón Thierry Neuville descendió a la séptima posición tras un fuerte choque que lo dejó con tres ruedas, demostrando su habilidad al llegar a la meta. Ott Tänak también tuvo problemas al chocar con un poste, perdiendo parte de su auto, pero logró terminar en quinta posición.

El Mundial de Rally, reconocido como WRC en todo el mundo, ya arrancó la acción en Montecarlo, Mónaco, lugar en donde los mejores pilotos de la categoría buscan comenzar de la mejor manera una temporada que nuevamente los traerá a Chile.

En el segundo día de competencia, el Toyota Yaris Rally 1 de Elfy Evans es el que va a la cabeza, seguido por su compañero de escudería, Sébastien Ogier y cerrando el tercer lugar el Hyundai I20 N Rally 1 de Adrien Fourmaux.

No obstante, el último campeón de la competición, Thierry Neuville, descendió hasta la séptima ubicación en esta jornada, luego de ser protagonista de un fuerte choque que lo dejó en tres ruedas, pero gracias a eso, sorprendió a todos con su excelsa conducción.

El piloto del team Hyundai, demostró toda su destreza arriba del I20 N Rally 1, luego de impactar contra un poste en la ruta y caer a una zanja, donde desafortunadamente terminó en tres rueda, pero que no impidió que el francés lograra llegar a la meta, aunque muy rezagado.

This is how Friday unravelled for our defending champions… 🤯#WRC | #RallyeMonteCarlo 🇲🇨 pic.twitter.com/xJTQ5ju85l — FIA World Rally Championship (@OfficialWRC) January 24, 2025

✱ A close-up view of Thierry Neuville's approach and impact on that SS6 hairpin on Rallye Monte-Carlo 2025… pic.twitter.com/rW1k6uwHKw — Rallying UK (@RallyingUK) January 24, 2025

No fue el único piloto de categoría que tuvo problemas en Mónaco, ya que también el reconocido finlandés, Ott Tänak, tuvo un fuerte choque en la SS6 de la jornada.

El corredor de Hyundai, impactó su parte trasera del vehículo con un poste de electricidad, el que le sacó de raíz el alerón y toda la parte posterior de su auto, el cual no dejó de funcionar y pudo llegar bien hasta el final del tramo.

No obstante, gracias al impacto de su vehículo y los posteriores desperfectos, llegó en la quinta posición de la jornada de día viernes.