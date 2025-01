Pudo terminar en tragedia: Sami Pajari elude una familia de ciervos en primera fecha del WRC en Mónaco

VER RESUMEN Resumen generado con Inteligencia Artificial y revisado por el autor de este artículo. Herramienta desarrollada por BioBioChile El Campeonato Mundial de Rally arrancó con emoción en Montecarlo, Mónaco, con el Shakedown marcando el inicio de la temporada 2025. El frío y la lluvia fueron protagonistas en la prueba, donde los mejores pilotos hicieron su debut, destacando el piloto de Toyota, Sami Pajari, que sorprendió al evitar por poco chocar con una familia de ciervos en la ruta. Ott Tanak, Kalle Rovanpera y Sébastien Ogier lideraron el TOP 3 en el Shakedown, demostrando la intensidad de la competencia desde el primer día.

El Campeonato Mundial de Rally comenzó con toda la acción en la primera fecha que se está viviendo en Montecarlo, Mónaco, escenario donde el WRC da sus primeros rugidos del motor con el Shakedown que se realizó hace algunas horas en la ciudad europea.

El frío y la lluvia fueron invitados de lujo a la primera prueba que tendrá la temporada 2025 en la competencia de Rally y los mejores pilotos de la categoría ya hicieron su estreno en Montecarlo.

Uno de los que tuvo más adrenalina en el arranque fue Sami Pajari, piloto de Toyota que quedó en la décima primera ubicación en el Shakedown y que salvó de milagro de chocar con una familia de ciervos en la ruta.

Fue en su participación que exprimió al máximo la velocidad de su Toyota Yaris Rally 1, pero no contó con una familia de ciervos que cruzaron la pista justo cuando el finlandés pasaba por el sector, algo que afortunadamente no pasó a mayores, ya que no impactó a ninguno de los animales silvestres de esa zona de Europa.

Lo cierto es que este es el primer día de competencia en el Mundial de Rally y ya adrenalina ya se ha hecho participe de la fecha N°1.

Cabe destacar que en el listado del Shakedown, Ott Tänak, Kalle Rovanperä y Sébastien Ogier fueron respectivamente el TOP 3 de la primera largada que tuvo el Rally de Montecarlo en Mónaco.

