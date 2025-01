’Nacho’ cornejo remata quinto en penúltima etapa del Rally Dakar y se afianza en la general

El piloto chileno José Ignacio Cornejo remató quinto en la penúltima etapa del Rally Dakar 2025, con lo que afianzó su lugar en la clasificación general de las motos.

‘Nacho’ completó los 275 kilómetros de especial en Shubaytah con un tiempo de 02h 18′ 06”, a 6 minutos de distancia del español Tosha Schareina (02h 12′ 04”), ganador de la jornada.

Por detrás del hispano llegaron el argentino Luciano Benavides (02h 12′ 37”) y el francés Adrien Van Beveren (02h 13′ 01”). Cuarto fue el estadounidense Ricky Brabec (02h 15′ 52”).

Así las cosas, Cornejo se mantiene en el séptimo puesto de la general con un crono acumulado de 53h 10′ 33”, a casi una hora del puntero.

‘Nacho’ está a 15 minutos del sexto puesto y aventaja en 42 minutos al octavo, por lo que todo apunta a que no bajará de los primeros siete en las motos del Rally Dakar 2025.

El líder de la clasificación sigue siendo el australiano Daniel Sanders (52h 13′ 34”), quien aventaja en 9 minutos al español Tosha Schareina (52h 22′ 34”). El podio lo completa el francés Adrien van Beveren (52h 29′ 24”).

Este viernes se disputará la última etapa, con 131 kilómetros de especial -61 de ellos cronometrados- en Shubaytah.

