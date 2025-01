Quedó inconsciente y fue evacuado en helicóptero: Quintanilla da detalles de grave accidente en Dakar

El piloto chileno Pablo Quintanilla tuvo que abandonar el Rally Dakar 2025, luego de sufrir un grave accidente en la octava etapa entre Al Duwadimi y Riad (Arabia Saudita).

En el kilómetro 133 de la especial, mientras intentaba alcanzar a los líderes de la carrera, ‘Quintafondo’ cayó de su motocicleta y fue evacuado en helicóptero.

Pese al fuerte golpe, el nacional se encuentra consciente y sin fracturas, aunque con dolor en uno de sus hombros lo que le impide continuar en competencia.

Quintanilla partía este lunes desde el séptimo puesto en la clasificación general, con opciones de seguir escalando posiciones en esta segunda semana de competición.

Sin embargo, un cruce de camino con un escalón se convirtió en el escenario del accidente que puso fin a su participación en su 13ª edición del Rally Dakar.

“Hoy ha sido un día difícil. En el kilómetro 133 tuve una caída fuerte mientras intentaba mantener el ritmo de los punteros. El impacto me dejó inconsciente por unos segundos, pero estoy agradecido de no tener fracturas ni lesiones graves”, confirmó Pablo Quintanilla.

“Aunque es frustrante quedar fuera del Dakar, lo importante es que estoy bien. Gracias a todos por el apoyo incondicional; volveremos más fuertes”, agregó el destacado piloto chileno.

True Dakar Spirit: brothers in arms❤️@A_Vanbeveren and @LBenavides77 assist @quintanilla102 as he left Stage 8️⃣ with a shoulder injury 💪#Dakar2025 #DakarInSaudi pic.twitter.com/QCYIIin6V8

— DAKAR RALLY (@dakar) January 13, 2025