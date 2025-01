Pablo Quintanilla fue cuarto en compleja etapa del Rally Dakar: ’Nacho’ Cornejo lo sigue en la general

El piloto chileno Pablo Quintanilla remató cuarto este domingo en la séptima etapa del Rally Dakar 2025, con lo que ratificó su lugar dentro de los diez mejores en las motos.

Con un tiempo de 04h 16′ 00”, el nacional cruzó la línea de meta 5 minutos después que el ganador de la jornada, el australiano Daniel Sanders (04h 10′ 33”).

Sanders, quien lidera la general, obtuvo su quinta victoria en los 412 kilómetros entre Riyadh y Al Duwadimi y amplió su ventaja al frente de la clasificación.

“Fue una etapa rápida y técnica. Creo que nos ha ido bastante mejor que en la jornada de ayer. Hicimos algún cambio en la suspensión que me ha hecho ir más cómodo”, dijo el australiano.

Por detrás de Sanders culminaron los españoles Edgar Canet (04h 14′ 09”) y Tosha Schareina (04h 14′ 20”), segundo de la general.

De momento, el podio de las motos lo cierra el francés Adrien van Beveren.

El otro chileno en las motos del Rally Dakar 2025, José Ignacio Cornejo, fue séptimo este domingo con un tiempo de 04h 18′ 37”. En la general, ‘Nacho’ figura séptimo, un puesto más abajo que Quintanilla.

A great day for Daniel Sanders winning Stage 7️⃣ and consolidating his GC lead 🔝

Full results and standings 👉https://t.co/fYY9fDnZmo#TudorWatch #BornToDare #Dakar2025 pic.twitter.com/5cdsnZBYc6

— DAKAR RALLY (@dakar) January 12, 2025