Pablo Quintanilla escala al sexto lugar en motos del Dakar 2025: Cornejo se mantiene 9° en la general

El australiano Daniel Sanders, con KTM, terminó como líder de motos (rally GP) la primera parte de la segunda etapa del Rally Dakar 2025 en su 47.ª edición, al marcar un tiempo de 7:47:00, 40 segundos menos que el estadounidense Ricky Brabec (Honda), defensor del título, y 3:51 sobre el botsuano Ross Branch (Hero), vigente campeón del mundo.

En la misma categoría, el chileno Pablo Quintanilla terminó en octavo puesto, logrando ser nuevamente el mejor chileno de la jornada al ubicarse a 12 minutos y 49 segundos de Sanders. ‘Quintafondo’ logró, a la vez, subir a la sexta plaza de la tabla general.

Por otra parte, José Ignacio Cornejo acabó en el 11.º lugar, al registrar 15 minutos y 30 segundos de distancia por debajo del líder (7:41:56). En la clasificación general, el iquiqueño se mantiene noveno.

Tomás De Gavardo, ubicado en el puesto 45 de la etapa, sentenció una jornada en la que los pilotos no tendrán asistencia mecánica de sus equipos y dormirán en un campamento con apenas servicios, aunque con el deseo de afrontar la segunda parte de la etapa que tendrá su final en Bisha (Arabia Saudí).

Stage 2️⃣ – Bikes 🏍

Provisional top 3 after 617km:

1️⃣ Daniel Sanders ⏱7:41:56

2️⃣ Ricky Brabec ⏱+40"

3️⃣ Ross Branch ⏱+3'51"

As the leading riders stop for tonight at the km 617 break zone – after more than seven and a half hours of riding – Sanders is still ahead in Rally GP,… pic.twitter.com/Aoa5p4BBfr

— DAKAR RALLY (@dakar) January 5, 2025