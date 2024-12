Ferrari confirma la llegada de Lewis Hamilton para 2025 "con un contrato de varios años"

La Scuderia Ferrari anunció oficialmente que Lewis Hamilton se unirá al equipo en la temporada 2025 con un contrato de varios años. El breve comunicado fue emitido a través de sus redes sociales, marcando un nuevo capítulo en la carrera del siete veces campeón del mundo.

“La Scuderia Ferrari se complace en anunciar que Lewis Hamilton se unirá al equipo en 2025, con un contrato de varios años”, afirmó el equipo en su declaración pública.

Team Statement

Scuderia Ferrari is pleased to announce that Lewis Hamilton will be joining the team in 2025, on a multi-year contract. pic.twitter.com/moEMqUgzXH

