Red Bull aconseja a Lawson ante un ’amenazante’ Max: "Tendrá que aceptar que Verstappen es el mejor"

Una de las franquicias que ha tenido mayor movimiento en el cierre de la temporada en la Fórmula 1 es Red Bull, elenco que despacho a Sergio ‘Checo’ Pérez para darle el asiento al prometedor Liam Lawson, nuevo compañero de Max Verstappen.

El cambio le significó al team de la bebida energética desembolsar mucho dinero para cesar de sus funciones al mexicano, algo que están dispuesto a aceptar para volver a tener el 1 y 2 en el ranking de pilotos.

No obstante, ahora los focos están puestos en lo que puede hacer el joven neozelandés, quien es el nuevo compañero del tetracampeón de la F1 de manera consecutiva y lo más importante, tiene una mentalidad parecida a la del neerlandés, algo que Red Bull ya tiene en consideración.

Fue Helmut Marko, el asesor principal del equipo del ‘Gran Circo’ quien en conversación con Sport.de le ‘rayó la cancha’ a Lawson antes de comenzar a tener problemas siendo compañero de Verstappen.

En sus palabras, comentó detallando que “tanto en la clasificación como en las carreras, Lawson debería poder mantenerse a tres décimas de Max. Eso debería ser suficiente para sumar puntos para el campeonatos de constructores”.

Más tarde apuntó que “poco a poco tendrá que mejorar lo máximo posible, pero siempre teniendo en cuenta que está junto al mejor piloto de F1 del momento. No debería involucrarse en el aspecto técnico de las cosas, como por ejemplo en configuraciones o estrategias”.

Por otra parte, fue sincero con Lawson al asegurar que “Liam tendrá que aceptar que Verstappen es el mejor. Veremos hasta dónde puede llegar, pero no debería subirse al coche con el objetivo de batir a Verstappen. Eso ha ido mal con todos sus compañeros de equipo”.

De esta forma, desde Red Bull recomiendan a Liam Lawson adoptar un perfil bajo en sus primeros eventos en la F1, sino quiere que el tetracampeón lo ‘devore’ como ya lo ha hecho con otros pilotos.

Welcome to the Team, @LiamLawson30 🇳🇿 Stepping up to Oracle Red Bull Racing for 2025 ⬆️

— Oracle Red Bull Racing (@redbullracing) December 19, 2024