Valtteri Bottas concreta su vuelta a Mercedes y como piloto reserva: "Aún tengo mucho que dar a la F1"

Valtteri Bottas regresa a Mercedes para la temporada 2025 como piloto de reserva después de no poder mantener su lugar en Sauber. Bottas, de 35 años, deja Sauber para unirse nuevamente a las \'flechas plateadas\', donde será el tercer piloto y estará disponible en caso de que George Russell o Andrea Kimi Antonelli no puedan correr. Durante su primera etapa en Mercedes, Bottas logró 10 victorias, 10 poles, 58 podios y dos subcampeonatos. El finlandés se mostró emocionado por regresar a su antiguo equipo y espera poder contribuir y eventualmente recuperar un puesto titular en la F1 en el futuro.

Valtteri Bottas vuelve a Mercedes para 2025, después de no poder mantener su asiento en Sauber, aunque el finés no estará en la parrilla de la Fórmula 1 el año que viene.

El piloto de 35 años dejó el año 2021 la escudería alemana para enrolarse al equipo Alfa Romeo Racing. En la temporada pasada del ‘Gran Circo’ fue parte del team Kick Sauber F1.

Ahora, el oriundo de Nastola continuará en la máxima categoría del automovilismo con la marca de la estrella y se reúne con Toto Wolff. Será el piloto de reserva o de pruebas, la alternativa en caso de que George Russell y Andrea Kimi Antonelli estén indispuestos y no puedan correr.

De esta manera, Bottas será el tercer piloto de Mercedes. En su primer período en las ‘flechas plateadas’, como compañero de Lewis Hamilton, consiguió 10 victorias, 10 poles, 58 podios y dos subcampeonatos.

This is what's next! 👊 @ValtteriBottas will return to the Team as our Reserve Driver in 2025

Click the link for more info 👇

— Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) December 19, 2024