"Nos veremos pronto": Sergio Checo Pérez anuncia su salida de Red Bull para la temporada 2025 en F1

Un bombazo se ha oficializado hace solo instantes en la Fórmula 1, una novela ‘mexicana’ que llega a su final, luego de que el azteca Sergio ‘Checo’ Pérez haya confirmado su salida del equipo Red Bull del ‘Gran Circo’ en este 2024.

En un comunicado emitido por el propio piloto mexicano, se detalla que ambas partes llegaron a un acuerdo de finalizar contrato anticipado, el que se había extendido durante la temporada por 2 años más, pero que finalmente terminará siendo cortado de raíz.

Entre sus palabras de despedidas, Checo detalló que “estoy sumamente agradecido por los cuatro años con Red Bull y por la oportunidad de correr con un equipo increíble. Manejar para Red Bull ha sido una experiencia inolvidable y siempre atesoraré el éxito que logramos juntos”.

“Rompimos récords, alcanzamos grandes logros y tuve el privilegio de conocer a tanta gente maravillosa en el camino”, deslizó.

Así también, ‘Checo’ agradece el tiempo que pudo conducir junto a Max Verstappen, con quien fue compañero en los cuatro títulos que acumuló el neerlandés de manera consecutiva en la F1.

Por último, señaló que “un agradecimiento especial a todos los aficionados alrededor del mundo, especialmente a los fans mexicanos por todo su apoyo incondicional día a día. Nos vemos pronto”.

Cabe detallar que ahora Red Bull deberá anunciar al piloto que correrá junto a Verstappen en la nueva edición del Campeonato Mundial de Fórmula 1 que comenzará el 16 de marzo en el GP de Australia.

Thank you for these four years @redbullracing

I wish you the best. pic.twitter.com/9vLUwvqBDl

— Sergio Pérez (@SChecoPerez) December 18, 2024