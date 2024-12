Red Bull confirma al reemplazante de Checo Pérez para Fórmula 1 2025: el neozelandés Liam Lawson

El equipo Red Bull de Fórmula 1 confirmó este jueves al piloto que reemplazará al mexicano Sergio “Checo” Pérez: el neozelandés Liam Lawson.

“Oracle Red Bull Racing se complace en anunciar que Liam Lawson completará la alineación de pilotos del equipo para el Campeonato Mundial de Fórmula 1 de 2025, pasando del Visa Cash App Racing Bulls a ser compañero del cuatro veces campeón del mundo, Max Verstappen”, indicó el equipo austriaco en un comunicado.

Lawson (22 años) prosigue así con su ascenso en la estructura de la marca de bebidas energéticas, ya que se unió al Programa Junior de Red Bull en 2019 y después de múltiples éxitos, hizo su debut en la F1 con AlphaTauri (ex Toro Rosso y filial de Red Bull) en el Gran Premio de los Países Bajos de 2023, en lugar del lesionado Daniel Ricciardo.

Posteriormente, obtuvo sus primeros puntos del campeonato en su segunda carrera, en Singapur, y terminó completando tres Grandes Premios más. Pese a ello, Lawson fue piloto reserva en 2024 tanto de Red Bull como de Visa Cash App, aunque este último le volvió a reclutar y logró sumar puntos en el Gran Premio de Estados Unidos de este año.

“Ser anunciado como piloto del Oracle Red Bull Racing es un sueño de toda la vida para mí, algo que he deseado y por lo que he trabajado desde que tenía ocho años. Ha sido un viaje increíble hasta ahora y quiero agradecer enormemente a todo el equipo de VCARB por su apoyo, las últimas seis carreras han jugado un papel muy importante en mi preparación para este siguiente paso”, apuntó el oceánico.

El neozelandés dio las gracias a “Christian Horner, Helmut Marko y toda la familia” de Red Bull por creer en él y por darle “esta oportunidad”.

“Estoy muy emocionado de trabajar junto a Max y aprender de un campeón del mundo, no tengo dudas de que aprenderé de su experiencia. No puedo esperar para empezar”, confesó Lawson, que sustituye a Checo Pérez que este miércoles puso fin a su irregular etapa de cuatro años en Red Bull.

Welcome to the Team, @LiamLawson30 🇳🇿 Stepping up to Oracle Red Bull Racing for 2025 ⬆️

— Oracle Red Bull Racing (@redbullracing) December 19, 2024