Tsunoda sueña con ascender al podio en su primera carrera con Red Bull en Japón: "Sería fantástico"

Luego de solo dos carreras, la etapa de Liam Lawson en Red Bull finalizó abruptamente en este 2025 y Yuki Tsunoda, piloto nipón, dará el gran salto en su carrera y tomará el asiento del neozelandés y será compañero de Verstappen en la franquicia de la bebida energética.

Tsunoda, quien siempre esperó su oportunidad hasta que se dio, asumirá el asiento en sus tierras, cuando este fin de semana se corra el GP de Japón en el circuito Suzuka.

En la antesala del Gran Premio de Japón, Yuki Tsunoda enfrentó a los medios y aseguró que “para ser sincero, nunca imaginé que correría para Red Bull en Japón”.

“Este es el último año de la colaboración entre Red Bull y Honda. Al reflexionar sobre ello, la idea de correr para Red Bull en Japón me pareció un poco surrealista”, deslizó.

Posteriormente destacó que “conducir para Red Bull en Suzuka es como una señal del destino. Todo salió perfecto para que estuviera aquí hoy”.

“No quiero crear expectativas demasiado altas, pero quiero terminar en el podio en el Gran Premio de Japón”, reconoció.

El gran punto a tener en consideración es el monoplaza que usará desde ahora en adelante, el RB21, auto que ha complicado a algunos pilotos y que será el gran desafío de Tsunoda en sus primeros kilómetros con Red Bull.

Con relación a esto, Tsunoda detalló que “mi prioridad es entender el coche primero y ver cómo se comporta en comparación con el VCARB. Si puedo disfrutarlo con naturalidad al volante en la FP1, los resultados llegarán”.

“Si eso nos lleva a un resultado en el podio, sería fantástico”, finalizó.

See you soon, RB21 👀 pic.twitter.com/zQzWvjfhDs

— Oracle Red Bull Racing | オラクル・レッドブルレーシング (@redbullracing) March 31, 2025