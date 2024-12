FIA elige a brasileño Bortoleto como ’piloto novato del año’ y equipo de Colapinto no oculta decepción

El brasileño Gabriel Bortoleto recibió el galardón al ‘piloto novato del año’ 2024, en medio de una celebración de la FIA realizada en Ruanda el último fin de semana.

El oriundo de Sao Paulo, flamante campeón de la F2, recibió el trofeo de las manos del histórico Max Verstappen, la leyenda y multicampeón de la F1.

Gabriel Bortoleto has been named FIA Rookie of the Year after his incredible rookie title victory in FIA Formula 2, triumphing in one of the most fiercely contested seasons in the championship's history.#FIAAwards2024 pic.twitter.com/Wl3wSzDQFf

— FIA (@fia) December 13, 2024