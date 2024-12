Checo sonríe tras ser premiado con rebase del año en F1: adelantó a Fernando Alonso y Sainz en China

Un piloto que tuvo un pésimo 2024 en el mundo de la Fórmula 1 fue Sergio ‘Checo’ Pérez, mexicano de Red Bull que acabó la temporada en el octavo lugar en la clasificación, contrastado con el primer puesto y título de su compañero, Max Verstappen.

Tras el mal año, mucho se ha hablado de su salida del equipo, pese a haber renovado a mitad de temporada por otros dos años, pero en la jornada de ayer, la propia FIA lo confirmó en la lista de los pilotos para el próximo año, una excelente noticia para sus aspiraciones.

No obstante, recibió otra sonrisa en la ceremonia de coronación de su compañero neerlandés, luego de que la FIA lo premiara con la acción del año y el mejor rebase (doble) de la temporada protagonizado por el mexicano en el GP de China en la carrera sprint.

Todo ocurrió en el circuito de Shanghái, cuando el mexicano tomó una curva a alta velocidad para adelantar a Fernando Alonso en su Aston Martin y al Ferrari de Carlos Sainz.

Acción que le valió ser galardonado pese a tener una temporada para el olvido en donde muchos especulan con su salida e incluso retiro del mundo de la Fórmula 1.

Lo cierto es que acciones como estas lo impulsan a pelear por la parte alta de la siguiente temporada en donde tanto Red Bull como Verstappen buscarán abrochar un nuevo título en una campaña que estará muy reñida.

Esto debido a que Ferrari se armó con todo tras contratar a Lewis Hamilton, Williams hará lo propio con la llegada de Carlos Sainz y Aston Martin junto a Adrian Newey buscarán meter nuevamente a Fernando Alonso en la pelea, a la espera de lo que pueda hacer McLaren y Mercedes.

That was really an exciting race!

Thanks to all for voting! pic.twitter.com/z5zXOHEZQz

— Sergio Pérez (@SChecoPerez) December 13, 2024