Checo confirmado, sin Colapinto y un asiento vacío: FIA oficialista lista de pilotos de Fórmula 1 2025

La Federación Internacional de Automóvil (FIA) publicó este viernes la lista de inscritos de cara al Campeonato Mundial de Fórmula 1 2025, confirmando por otra temporada más, entre otros pilotos, a Sergio ‘Checo’ Pérez.

En la nómina de 20 miembros, encabezada por Max Verstappen (Red Bull) y Lewis Hamilton (Ferrari), se confirma además a Carlos Sainz y Alexander Albon en Williams, dejando sin lugar al argentino Franco Colapinto.

Pese a que se esperaba que recalara en Alpine, el fabricante francés optó por fichar a Jack Doohan, que será el acompañante de Pierre Gasly. Suben además otros novatos como Andrea Kimi Antonelli a Mercedes y Oliver Bearman a Haas -segundo piloto detrás de Esteban Ocon-.

Además, será el brasileño Gabriel Bortoleto y el alemán Nico Hülkenberg quienes tomen los lugares de Valtteri Bottas y Guanyu Zhou en Kick Sauber. Sin cambios permanecen también Red Bull (Verstappen-Pérez), McLaren (Piastri-Norris) y Aston Martin, estos últimos, con el doble campeón asturiano Fernando Alonso y Lance Stroll. En Ferrari, se ratificó también al monegasco Charles Leclerc.

Por último, cabe destacar que Yuki Tsunoda compone -hasta ahora- el único asiento de Racing Bulls, a la espera de conocer quien será su compañero.

Tal parece que el candidato Liam Lawson quedo fuera, todo esto, cuando todavía su nombre resuena como reemplazante de ‘Checo’ en Red Bull.

The 2025 #F1 entry list has been published by the FIA. pic.twitter.com/gIwisEdzV7

— Phillip Horton (@PHortonF1) December 13, 2024