La gran jugada de Checo Pérez: revelan millonaria cláusula que mantiene al mexicano en Red Bull

Sergio ‘Checo’ Pérez vivió una temporada para el olvido en este 2024 en la Fórmula 1. Subió 4 veces al podio y no ganó ninguna carrera de las 24 carreras que se disputaron en la campaña que finalizó con Max Verstappen campeón.

Y es que a pesar de su renovación por dos temporadas, los choques, los incidentes y ser el N°1 en el ‘Campeonato de destructores’ de la F1, le han pasado la cuenta al mexicano que puede no ser considerado por Red Bull en el 2025.

Esto debido a informaciones de medios especializados que detallan que Liam Lawson será el compañero de Verstappen para la siguiente temporada, impulsando el ascenso de Isack Hadjar a Visa Cash App junto a Tsunoda y con ‘Checo’ fuera de la alineación.

No obstante, la cláusula de rescisión de ‘Checo’ sería el gran problema para Red Bull.

Según el exingeniero de Bridgestone y hoy comentarista, Kees van de Grint, detalló en Viaplay que dicha cláusula oscila entre “50 y 75 millones de euros”.

Esto se respalda con lo declarado por Allard Kalff, expiloto neerlandés y comentarista de Fórmula 1, quien aseguró que “incluso podría ser más, pero 75 me parece un buen número. Hay que comprarlo por dos años”.

“Hay dos posibilidades: conducir el año que viene o recibir una enorme cantidad de dinero, eso está por verse. Por eso Helmut Marko dijo recientemente que los accionistas vendrán a hablar de ello. Esto no es algo que puedan decidir por sí mismos”, añadió Kalff.

El veredicto sobre el futuro del piloto mexicano estaría siendo analizado por el equipo legal de ambas partes, aunque prácticamente todas las informaciones coinciden en que Pérez tendría una cláusula de rescisión con un especial enfoque en los “daños y perjuicios” que la salida de Red Bull podría ocasionarle al piloto.

