Moto GP anuncia principio de acuerdo para volver a Brasil en 2026: circuito Ayrton Senna en la mira

Con el final de la temporada en el mundo del deporte motor, ya se comienzan a programar las siguientes campañas y una de ellas será el Moto GP, certamen que para el 2026 busca retornar a suelo brasileño y las conversaciones ya están avanzadas.

Esto debido a que Dorna Sports, empresa a cargo de la organización del Moto GP, llegó a un acuerdo este jueves para aterrizar en Brasil, ciudad que no recibe una fecha del campeonato de motos desde 1992 y el circuito elegido es el Autódromo Internacional Ayrton Senna, ubicado en la localidad de Goiania, en el centro del país.

Según Motorsports, el evento será promovido por Brazil Motorsport, la misma empresa responsable de la organización del GP de Sao Paulo de Fórmula 1, dirigida por el CEO Alan Adler.

En la primera parte del compromiso, se espera que el calendario del Moto GP contemple una fecha anual en Brasil desde el 2026 al 2030, siendo junto a Argentina los dos eventos que estén en el Campeonato.

El último GP de Brasil propiamente dicho, se celebró en el circuito de Interlagos, en 1992, único año en el que se llevó la carrera mundialista al autódromo situado en las afueras de Sao Paulo, llevándose la victoria en 500cc Wayne Rainey.

El trazado cuenta en la actualidad con una longitud de 3.82 kilómetros, con 15 curvas, 10 de ellas a la izquierda.

Resta esperar para conocer la confirmación de dicho evento, pero hasta ahora ha tomado fuerza tras el deseo de gran parte de los pilotos de volver a Brasil y de aumentar la visibilidad de un Campeonato que posee millones de hinchas en todo el mundo.

The Goiânia International Racetrack Ayrton Senna awaits in 2026! 🙌

Brazil, get ready for the #MotoGP samba 🇧🇷 pic.twitter.com/cRkSZRoHVY

— MotoGP™🏁 (@MotoGP) December 12, 2024