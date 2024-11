Español Jorge Martín se corona campeón de MotoGP 2024: "Hemos creído y lo hemos conseguido"

VER RESUMEN Resumen automático generado con Inteligencia Artificial El piloto español Jorge Martín se consagra campeón del mundo de MotoGP 2024 tras terminar en tercer lugar en el Gran Premio Solidario de Barcelona, última fecha del calendario. Aunque el italiano Francesco Bagnaia ganó la carrera, no pudo arrebatarle el título a Martín. El madrileño aseguró su victoria al administrar su ventaja sobre Bagnaia. Martín se convierte en el quinto español en lograr este título y el duodécimo para España en la historia de MotoGP. En medio de la emoción por su primer título mundial, Martín festejó disfrazado de \'Terminator\' y dedicó el logro a su equipo, familia y apoyos, recordando momentos difíciles y a su abuelo fallecido. Desarrollado por BioBioChile

El piloto español Jorge Martín (Ducati) se ha convertido en campeón del mundo de MotoGP 2024, logro que alcanzó luego de terminar en tercer lugar del Gran Premio Solidario de Barcelona, la última fecha del calendario de máxima categoría del motociclismo de velocidad.

Cabe destacar que el vencedor de la jornada disputada en Circuit de Barcelona-Catalunya fue el italiano Francesco Bagnaia (Ducati), triunfo que no le alcanzó para arrebatarle el título a Martín.

Con tranquilidad y consciente de que un noveno puesto era suficiente para coronarse, el madrileño rodó sin arriesgar y administró su ventaja al frente de la clasificación sobre ‘Pecco’.

A Jorge Martín le bastó cruzar la línea de meta en tercer lugar, justo por detrás de Marc Márquez (Ducati), que finalizó segundo.

Así, Martín se convierte en el quinto español en proclamarse campeón de la categoría reina tras Alex Crivillé (1999), Jorge Lorenzo (2010, 2012 y 2015), Marc Márquez (2013, 2014, 2016, 2017, 2018 y 2019) y Joan Mir (2020) y logra el duodécimo título para España en la historia de MotoGP.

Jorge Martín se emociona tras su primer título mundial en el MotoGP

Tras una celebración en la que se disfrazó de ‘Terminator’ y que en uno de los laterales de su traje especial tenía la leyenda de ‘Hasta la vista Baby’, jorge Martín entre sonrisas afirmó que estaba vestido de “TermiMartinator”.

“Ahora ya han bajado un poco las revoluciones”, reconoce Martín de sus sensaciones, para asegurar que ha sentido “emoción y ganas de celebrar” con su equipo, “porque ha sido una carrera muy larga, pero estaba preparado para una carrera larga, e incluso he disfrutado”.

“Me he acordado de mi familia en estas últimas seis o siete vueltas, pero gracias al trabajo mental que he realizado he podido enfocarme y ser competitivo”, afirmó el flamante campeón del mundo de MotoGP 2024.

Y quiso dedicar su título: “a mi gente, mi equipo, mi familia, mis amigos, y toda la gente que me apoya, y como dije el jueves, a mí no me iba a cambiar la vida ser campeón, y no me la va a cambiar, pero la ilusión de ver a mi familia, a mi equipo, todo lo que hemos peleado, los momentos difíciles, al final te vienen a la cabeza, y me acuerdo de mi abuelo, que no está aquí para celebrar”.