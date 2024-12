FIA proyecta nuevo diseño de monoplazas de Fórmula 1 para 2026: sería más lento que versión actual

La Federación Internacional de Automovilismo (FIA) presentó este martes, a través de sus redes sociales, las primeras imagenes que permiten ver como serían los monoplazas de la Fórmula 1 de cara a 2026.

De acuerdo a Motorsport, el director del departamento de la FIA, Nikolas Tombazis, ya había explicado los cambios en el GP de Estados Unidos.

“Probablemente, hemos añadido unos 50 puntos de carga aerodinámica al coche. Esto significa que el rendimiento del nuevo coche en términos de carga aerodinámica será ahora alrededor de un 15 por ciento inferior, mientras que antes parecía ser alrededor de un 40 por ciento inferior”, dijo.

Sin DRS, además, las nuevas innovaciones aerodinámicas permitirán que los bólidos sean más eficientes en recta.

“Si no hubiéramos hecho los cambios, el coche habría sido unos dos segundos más lento”, consigna Tombazis según el citado medio. Además, el nuevo diseño presenta cambios en los alerones.

The FIA World Motor Sport Council has approved a refined version of the 2026 FIA Formula 1 concept. #FIA #F1 pic.twitter.com/Epn7kfdbgC

— FIA (@fia) December 12, 2024